Conférence « Le Maine, sur les pas d’une identité provinciale originale » Salle Jean de la Fontaine Marolles-les-Braults, vendredi 12 avril 2024.

Mme Martine Taroni et M. Benoit Hubert, docteurs en Histoire moderne, travaillent sur les écrits du for privé, chercheurs associés au laboratoire TEMOS Le Mans Université.

Nous aurons la chance ce vendredi 12 avril d’accueillir deux historiens qui font référence

sur l’histoire des mentalités, et en particulier dans le Maine.

Ils ont publié en 2019 une somme importante ,écrite par un collectif sous leur direction, intitulée 1481-1789 Du Haut Maine à la Sarthe .

Ils ont accepté de venir nous présenter ce que sont pour eux, comme historiens, certains

éléments de notre identité.

M Benoit Hubert, docteur en histoire moderne travaille sur les écrits du for privé , les élites

urbaines au 18ème siècle , le monde de la cire et les ciriers, la culture et les mentalités négociantes à

l’époque des Lumières. Il a publié Le prince d’Ardenay, Mémoires d’un notable manceau au siècle

des Lumières PUR (2007); Journal d’un chanoine du Mans, Nepveu de La Manouillère PUR

(2013); et Mémoires d’un villageois du Maine, Louis Simon, PUR (2016).

Mme Martine Taroni, docteur en histoire moderne, est spécialiste des questions religieuses,

de l’histoire de la Révolution française et particulièrement du Directoire. Elle a publié François-

Yves Besnard, un prêtre en révolution, Souvenirs d’un nonagénaire, PUR (2011) et Journal d’un

chanoine du Mans, Nepveu de La Manouillère PUR (2013).

Tous deux poursuivent leurs recherches au sein du Laboratoire de recherche historique Le

Mans Université (TEMOS) CNRS FRE

Ils interviendront sous l’égide de l’Académie du Maine.

Nous espérons vous recevoir en nombre pour cette passionnante soirée de conférence et d’échange.

Organisé par le Centre Culturel de Marolles les Braults.

Entrée gratuite. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 20:30:00

fin : 2024-04-12 22:00:00

Salle Jean de la Fontaine Rue des Chanterelles

Marolles-les-Braults 72260 Sarthe Pays de la Loire

