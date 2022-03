Conférence : Le loup, le lynx et autres prédateurs Saint-Jean-de-Thouars Saint-Jean-de-Thouars Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Retrouvez le programme des conférences 2021-2022 proposées par l’Université Inter Âge à la Maison du Thouarsais – Office de Tourisme (32 Place Saint Médard à Thouars). Alain Persuy, écologue, forestier et écrivain, évoquera le loup, le lynx et d’autres prédateurs dont le retour sur le territoire français a été favorisé par la reconstitution de conditions écologiques propices. Il y a près de vingt-cinq ans, le lynx s’établissait timidement dans les Alpes grâce aux lâchers conduits en Suisse, et le loup débarquait en France, depuis l’Italie et sans l’aide de personne. La mise en place de plans de chasse ont fait remonter les effectifs de ses proies (chevreuils, cerfs, sangliers, chamois…), l’instauration d’espaces protégés combinée à la déprise agricole et à l’exode rural ont recréé des habitats favorables facilitant son retour. La reconstitution de conditions écologiques propices à sa présence a également permis la réinsertion d’autres prédateurs tels que l’ours.

Retrouvez le programme des conférences 2021-2022 proposées par l’Université Inter Âge à la Maison du Thouarsais – Office de Tourisme (32 Place Saint Médard à Thouars). Université Inter âge du Pays Thouarsais

