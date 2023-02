CONFÉRENCE : « LE LOUP ET LE RENARD DANS LES VOSGES, ENTRE FANTASME ET RÉALITÉ » Auberge de la Cholotte Les Rouges-Eaux Les Rouges-Eaux Catégories d’Évènement: Les Rouges-Eaux

Vosges Les Rouges-Eaux BERIAN – Association Naturaliste et Historienne, continu son nouveau cycle de soirées découvertes sur la faune vosgienne et ses symboliques.

« J’entends le loup, le renard… et ce sera déjà suffisant pour cette soirée consacrée à ces deux canidés qui ont marqué les esprits des hommes. Qualifiés de cruel, fourbe, malicieux… on oublie souvent que ce ne sont que de simples animaux à qui on a rejeté ces fautes bien humaines. Mais en a-t-il toujours été ainsi ? Ne furent-ils pas au centre d’intérêts et d’émerveillement pour les premiers peuples ? Venez avec nous découvrir ces deux espèces entre biologie, mythe et superstition. Vous saurez pourquoi Goupil est devenu Renard ou qui étaient ces mystérieux meneurs de loups que l’on appelait en lorrain Lowârdë. » Avant la conférence il sera possible de déguster, à partir de 12 €, les produits locaux de l’auberge « La bonne cuisine de nos Grand’mères ». +33 3 29 50 56 93 Auberge de la Cholotte 44 La Censé Saint-Dié Les Rouges-Eaux

