Salle du Géricault à Mortain-Bocage, le samedi 14 mai à 17:00

Jean-Marc Moriceau, auteur du livre “Le loup en Normandie” a suivi l’empreinte du loup sur le territoire normand au fil des siècles. C’est cet apport culturel méconnu que nous présentera ce chercheur de l’université de Caen, spécialiste de l’histoire du loup.

Public adulte. Tarif : 3 euros. Réservation obligatoire à l’office de tourisme de Mortain ou sur le site internet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T17:00:00 2022-05-14T19:00:00

