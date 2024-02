Conférence » Le littoral, le passé futur de la Bretagne du XVe au XXIe siècle » par Gérard Le Bouëdec Médiathèque Quiberon, mercredi 28 février 2024.

A 18h. Le littoral est un point de contact entre deux univers souvent opposés, le monde maritime et le monde terrestre, et il est aussi un monde en lui-même. Dans cet ouvrage, le littoral breton est approché par sa dimension temporelle avec l’absolue volonté de penser le futur en s’appuyant sur une compréhension du présent en tant qu’aboutissement momentané d’une longue trajectoire. Ainsi, les diverses déclinaisons du passé, le passé en devenir, le passé inachevé, le passé figé et le passé futur permettent de renouveler notre compréhension des six derniers siècles de l’évolution de la Bretagne. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 18:00:00

fin : 2024-02-28

Médiathèque 16 Rue Michelet

Quiberon 56170 Morbihan Bretagne mediatheque@ville-quiberon.fr

