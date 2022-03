Conférence : LE LIBAN SOUFFRE TOUJOURS Arcachon, 2 avril 2022, Arcachon.

Conférence : LE LIBAN SOUFFRE TOUJOURS MAAT 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon

2022-04-02 – 2022-04-02 MAAT 22 Boulevard du Général Leclerc

Arcachon Gironde Arcachon

L’Association Les Jardins du Père Hani au Liban et le Secteur Pastoral des Paroisses d’Arcachon – La Teste sont heureux d’accueillir le Père Hani TAWK et vous invitent à le rencontrer SAMEDI 2 avril à 16h à l’Auditorium du MAAT, sur le thème « Nouvelles du Liban et des engagements financés par l’Association et l’œuvre d’Orient.

