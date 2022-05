Conférence “Le lait et les produits laitiers” Poligny Poligny Catégories d’évènement: Jura

Poligny Jura Poligny Dans le cadre du cycle “sciences pour tous”, La Séquanaise accueille une conférence de Michel VIEILLE sur le thème “Le lait et les produits laitiers. Partie 2 : les divers produits laitiers”.

Ce sera mardi 10 mai à 20 heures. Le lait fait partie des aliments de base. A partir du lait, une grande variété de produits laitiers est proposée sur le marché. Après avoir étudié sa composition, sa production et ses aspects économiques, Michel VIEILLE s’intéresse, dans cette deuxième partie, aux méthodes de fabrication et à leur économie. la.sequanaise@la-sequanaise.com +33 3 84 43 73 05 https://la-sequanaise.com/ Dans le cadre du cycle “sciences pour tous”, La Séquanaise accueille une conférence de Michel VIEILLE sur le thème “Le lait et les produits laitiers. Partie 2 : les divers produits laitiers”.

