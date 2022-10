Conférence « Le Laboureur et Cérès » Barberey-Saint-Sulpice Barberey-Saint-Sulpice Catégories d’évènement: Aube

Barberey-Saint-Sulpice

Conférence « Le Laboureur et Cérès » Barberey-Saint-Sulpice, 15 octobre 2022, Barberey-Saint-Sulpice. Conférence « Le Laboureur et Cérès »

Mairie de Barberey Maison du Patrimoine de Troyes Champagne Métropole – Auditorium Barberey-Saint-Sulpice Aube Maison du Patrimoine de Troyes Champagne Métropole – Auditorium Mairie de Barberey

2022-10-15 16:00:00 – 2022-10-15

Maison du Patrimoine de Troyes Champagne Métropole – Auditorium Mairie de Barberey

Barberey-Saint-Sulpice

Aube Barberey-Saint-Sulpice alain.hubinois@orange.fr https://atec-troyes.blogspot.com/ ©l’ATEC

Maison du Patrimoine de Troyes Champagne Métropole – Auditorium Mairie de Barberey Barberey-Saint-Sulpice

dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Catégories d’évènement: Aube, Barberey-Saint-Sulpice Autres Lieu Barberey-Saint-Sulpice Adresse Barberey-Saint-Sulpice Aube Maison du Patrimoine de Troyes Champagne Métropole - Auditorium Mairie de Barberey Ville Barberey-Saint-Sulpice lieuville Maison du Patrimoine de Troyes Champagne Métropole - Auditorium Mairie de Barberey Barberey-Saint-Sulpice Departement Aube

Barberey-Saint-Sulpice Barberey-Saint-Sulpice Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/barberey-saint-sulpice/

Conférence « Le Laboureur et Cérès » Barberey-Saint-Sulpice 2022-10-15 was last modified: by Conférence « Le Laboureur et Cérès » Barberey-Saint-Sulpice Barberey-Saint-Sulpice 15 octobre 2022 Aube Barberey-Saint-Sulpice Mairie de Barberey Maison du Patrimoine de Troyes Champagne Métropole - Auditorium Barberey-Saint-Sulpice Aube

Barberey-Saint-Sulpice Aube