Orléans

Conférence : LE LAB'O

Le Lab'O, le lundi 11 octobre à 18:30

Le Lab'O, le lundi 11 octobre à 18:30

Exceptionnellement cette conférence aura lieu au Lab'O : Le Lab'O 1 Av. du Champ de Mars, 45100 Orléans A 18h30 – Ouverture des portes à 18h. Architecture en béton armé, l'ancienne usine FAMAR conçue par Jean Tschumi entre 1947 et 1953 est l'une des grandes commandes de l'architecte d'origine suisse en France. C'est un bâtiment où l'espace s'adapte à l'évolution des contraintes de production. Grâce à ces espaces modulables d'une superficie de 18 000 m2, le lieu a pu être transformé en 2015 en espace de co-working. Il accueille des entreprises orléanaises spécialisées dans le numérique. Aujourd'hui ce bâtiment est connu sous le nom du LAB'O. Conférence menée par Elke Mittmann, directrice de la maison de l'architecture Centre-Val de Loire et enseignante à l'École nationale supérieure d'architecture de Strasbourg

Gratuit places limitées

Architecture en béton armé, l'ancienne usine FAMAR conçue par Jean Tschumi entre 1947 et 1953 est l'une des grandes commandes de l'architecte d'origine suisse en France. Le Lab'O 1 avenue du Champ de Mars 45100 Orléans

2021-10-11T18:30:00 2021-10-11T20:00:00

