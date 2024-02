Conférence « Le jour d’après » 2 rue de l’Hippodrome Lessay, vendredi 24 mai 2024.

Conférence « Le jour d’après » 2 rue de l’Hippodrome Lessay Manche

Rencontrez lors de la conférence, l’auteur du “ Jour d’après “ Gérard Poteau.

Le 6 Juin 1944 dans un immeuble de Normandie, deux couples d’origine sociale différente se réfugient dans une cave lors d’une alerte aérienne. Durant ce huis clos chaque protagoniste va se découvrir et révéler des secrets jusqu’alors bien cachés. Les périls de la guerre exacerbent les passions et provoquent des règlements de comptes inattendus. Collaboration, antisémitisme et résistance sont au cœur des échanges.

Rencontrez lors de la conférence, l’auteur du “ Jour d’après “ Gérard Poteau.

Le 6 Juin 1944 dans un immeuble de Normandie, deux couples d’origine sociale différente se réfugient dans une cave lors d’une alerte aérienne. Durant ce huis clos chaque protagoniste va se découvrir et révéler des secrets jusqu’alors bien cachés. Les périls de la guerre exacerbent les passions et provoquent des règlements de comptes inattendus. Collaboration, antisémitisme et résistance sont au cœur des échanges. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24

fin : 2024-05-24

2 rue de l’Hippodrome 14 Bis Rue de Gaslonde

Lessay 50430 Manche Normandie

L’événement Conférence « Le jour d’après » Lessay a été mis à jour le 2024-02-10 par Côte Ouest Centre Manche