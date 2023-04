Conférence « Le Jikji et son héritage » Centre Cuturel Coréen Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Conférence « Le Jikji et son héritage » Centre Cuturel Coréen, 13 avril 2023, Paris. Le jeudi 13 avril 2023

de 18h30 à 20h00

.Tout public. gratuit

Conférence donnée à l’occasion de la première exposition publique du Jikji depuis 50 ans. Par le Vénérable Beomjong, directeur des Affaires sociales et internationales de l’Ordre Jogye du bouddhisme coréen Le Jikji simche yojeol – ou plus simplement Jikji -, dont la rédaction, datant du XIVe siècle, est attribuée au moine seon Baegun, est le premier livre au monde à avoir été imprimé à l’aide de caractères mobiles en métal (1377). Il compile des extraits de textes et d’analyses de moines bouddhistes particulièrement vénérés à cette époque, et a servi d’ouvrage d’enseignement aux étudiants de cette doctrine. Paru bien avant la Bible de Gutenberg (1455), le Jikji fut imprimé en deux volumes au temple Heungdeok. Bien que le premier volume de cet ouvrage ait été perdu, le second volume a survécu à l’épreuve du temps. Il est actuellement conservé à la Bibliothèque Nationale de France à Paris. Exposé pour la première fois au public lors de l’« Année internationale du livre » organisée par l’UNESCO à Paris, en 1972, ce volume du Jikji est inscrit depuis 2001 au registre Mémoire du Monde de l’UNESCO. À l’occasion de la première exposition du Jikji depuis 50 ans, et faisant suite à sa publication en français, réalisée en 2022 par Yannick Bruneton, le Centre Culturel Coréen et l’ordre Jogye proposent une conférence passionnante autour de cet ouvrage qui a non seulement marqué l’histoire du bouddhisme, mais aussi de l’imprimerie mondiale. La genèse de la publication du Jikji y sera abordée, ainsi que sa valeur, à la fois culturelle, technique et religieuse, et son héritage à travers les siècles. Par le biais de cette conférence, l’occasion sera également donnée au public français de découvrir d’autres textes imprimés, de véritables joyaux du bouddhisme coréen, dont certains font partie du patrimoine mondial de l’UNESCO. Qu’ils soient gravés sur des plaques de bois ou dans la pierre, ces sutras et textes sacrés se font les témoins de l’histoire de la Corée bouddhiste, de la période du Silla unifié à celle de Joseon. Enfin, cette manifestation est organisée dans le cadre de l’exposition « Imprimer ! l’Europe de Gutemberg », qui se tiendra du 12 avril au 16 juillet à la Bibliothèque Nationale François-Mitterand, et durant laquelle sera présenté au public, pour la première fois en 50 ans, l’original du Jikji aux côtés d’autres trésors retraçant l’histoire et le développement de l’imprimerie dans le monde. . .

Réservation fortement conseillée sur www.coree-culture.org CENTRE CULTUREL CORÉEN

AUDITORIUM Centre Cuturel Coréen 20 rue la Boétie 75008 Paris Contact : https://www.coree-culture.org 0147208386 info@coree-culture.org https://www.facebook.com/CentreCulturelCoreen https://www.facebook.com/CentreCulturelCoreen https://www.coree-culture.org/conference-le-jikji-et-son,5641.html

Centre Culturel Coréen

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Cuturel Coréen Adresse 20 rue la Boétie Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Centre Cuturel Coréen Paris

Centre Cuturel Coréen Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Conférence « Le Jikji et son héritage » Centre Cuturel Coréen 2023-04-13 was last modified: by Conférence « Le Jikji et son héritage » Centre Cuturel Coréen Centre Cuturel Coréen 13 avril 2023 Centre Cuturel Coréen Paris Paris

Paris Paris