Conférence: “Le jeûne dans la tradition chrétienne orientale et en Islam” Rimont – Prieuré Notre Dame de Rimont, 1 avril 2022, Fley. Conférence: “Le jeûne dans la tradition chrétienne orientale et en Islam”

Rimont – Prieuré Notre Dame de Rimont, le vendredi 1 avril à 20:30

Vous pouvez venir écouter cette conférence qui sera donnée à la salle Saint-Jean. Les frères et les soeurs de la maison de Rimont seront là et nous serons ravis de vous accueillir. Nous commencerons la conférence à 20h30 et elle durera un peu moins d’une heure.

Entrée libre

donnée par le père Malek Chaieb (prêtre de l’Eglise maronite et docteur en théologie) Rimont – Prieuré Notre Dame de Rimont Prieuré Notre Dame de Rimont 71390 Fley France Fley Saône-et-Loire

2022-04-01T20:30:00 2022-04-01T21:30:00

