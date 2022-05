Conférence “Le jeu du Châtelain”

2022-05-24 18:30:00 – 2022-05-24 Conférence “Le jeu du Châtelain” le Mardi 24 mai 2022 à 18h30 au musée du Noyonnais.

Conférence organisée par Les Amis du Musée du Noyonnais.

Plus d’information, www.amismuseenoyonnais.fr

