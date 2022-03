Conférence “Le jeu chez le jeune enfant” Salle des Maîtres Beurriers Martigné-Ferchaud Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Martigné-Ferchaud

Conférence “Le jeu chez le jeune enfant” Salle des Maîtres Beurriers, 31 mars 2022, Martigné-Ferchaud. Conférence “Le jeu chez le jeune enfant”

Salle des Maîtres Beurriers, le jeudi 31 mars à 20:00

Conférence gratuite organisée par le RIPAME

sur inscription

Organisée par le RIPAME Salle des Maîtres Beurriers avenue marechal foch, 35640 Martigné-Ferchaud Martigné-Ferchaud Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-31T20:00:00 2022-03-31T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Martigné-Ferchaud Autres Lieu Salle des Maîtres Beurriers Adresse avenue marechal foch, 35640 Martigné-Ferchaud Ville Martigné-Ferchaud lieuville Salle des Maîtres Beurriers Martigné-Ferchaud Departement Ille-et-Vilaine

Salle des Maîtres Beurriers Martigné-Ferchaud Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigne-ferchaud/

Conférence “Le jeu chez le jeune enfant” Salle des Maîtres Beurriers 2022-03-31 was last modified: by Conférence “Le jeu chez le jeune enfant” Salle des Maîtres Beurriers Salle des Maîtres Beurriers 31 mars 2022 Martigné-Ferchaud Salle des Maîtres Beurriers Martigné-Ferchaud

Martigné-Ferchaud Ille-et-Vilaine