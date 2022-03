Conférence : le jazz et ses principaux courants Saint-Jean-de-Thouars Saint-Jean-de-Thouars Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Saint-Jean-de-Thouars Deux-Sèvres Saint-Jean-de-Thouars 1 EUR Le jazz, musique afro-américaine comme souvent définie, est né à la Nouvelle Orléans au siècle dernier. Cette conférence en retrace l’histoire : le blues, le style New-Orléans, le Be-Bop et bien d’autres courants jusqu’à aujourd’hui. Ce sera l’occasion d’écouter plusieurs artistes influents tels (Louis Amstrong, Charlie Parker, Miles Davis…) et des musiciens de big-bands raconter la folle période du swing. Les thématiques telles que le blues comme langage à part entière, l’improvisation ou encore le swing seront abordées. Des extraits de vidéos de concerts seront visionnés pour montrer la coexistence entre tradition et modernité

La conférence, donnée par Jacques Ravenel, musicien de jazz et conférencier.

Entrée à 14h15. Retrouvez le programme des conférences 2021-2022 proposées par l’Université Inter Âge à la Maison du Thouarsais – Office de Tourisme (32 Place Saint Médard à Thouars). Jacques Ravenel, musicien de jazz et conférencier, évoquera l’histoire du jazz à travers les différents courants qui le compose. Le jazz, musique afro-américaine comme souvent définie, est né à la Nouvelle Orléans au siècle dernier. Cette conférence en retrace l’histoire : le blues, le style New-Orléans, le Be-Bop et bien d’autres courants jusqu’à aujourd’hui. Ce sera l’occasion d’écouter plusieurs artistes influents tels (Louis Amstrong, Charlie Parker, Miles Davis…) et des musiciens de big-bands raconter la folle période du swing. Les thématiques telles que le blues comme langage à part entière, l’improvisation ou encore le swing seront abordées. Des extraits de vidéos de concerts seront visionnés pour montrer la coexistence entre tradition et modernité

