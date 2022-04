Conférence “Le jardinage sain et naturel” à Buzeins

Conférence “Le jardinage sain et naturel” à Buzeins, 14 mai 2022, . Conférence “Le jardinage sain et naturel” à Buzeins

2022-05-14 – 2022-05-14 EUR RDV à la Maison des Dolmens à Buzeins à 15h.

Conférence suivie d’un goûter – ouvert à toutes et à tous. Comment obtenir des légumes sains cultivés sans engrais de synthèse et sans pesticides chimiques, en respectant la biodiversité. Quelques observations, conseils simples et partages d’expériences à mettre en oeuvre pour tirer profit de la nature dans son potager, sans trop “se prendre le chou”. Organisé par la bibliothèque de Sévérac-le-Château.

Infos et réservations auprès de la bibliothèque. Dans le cadre des animations “Autour des Jardins” proposées par les bibliothèques des Causses à l’Aubrac, participez à un atelier “Jardin en chantier” à Sévérac ! RDV à la Maison des Dolmens à Buzeins à 15h.

Conférence suivie d’un goûter – ouvert à toutes et à tous. Comment obtenir des légumes sains cultivés sans engrais de synthèse et sans pesticides chimiques, en respectant la biodiversité. Quelques observations, conseils simples et partages d’expériences à mettre en oeuvre pour tirer profit de la nature dans son potager, sans trop “se prendre le chou”. Organisé par la bibliothèque de Sévérac-le-Château.

Infos et réservations auprès de la bibliothèque. Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville