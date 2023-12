Conférence Le jardin d’agronomie tropicale René Dumont Maison Paris Nature Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Conférence Le jardin d’agronomie tropicale René Dumont Maison Paris Nature Paris, 28 janvier 2024, Paris. Le dimanche 28 janvier 2024

de 10h30 à 12h00

.Public adultes. gratuit

Découverte d’un lieu chargé d’histoire au cœur du Bois de Vincennes 28/01/2024 Conférence

10h30 Le jardin d’Agronomie Tropicale René-Dumont Découverte d’un lieu chargé d’histoire au cœur du Bois de Vincennes Ce jardin n’abrite plus

de végétaux tropicaux mais une atmosphère particulière se dégage toujours de ce

lieu chargé d’histoire, à travers les vestiges des bâtiments de l’exposition

coloniale de 1907. Rendez-vous Parc Floral

Rendez-vous Parc Floral
Pavillon 2 Paris Nature Maison Paris Nature Pavillon 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris

