Vous vous intéressez au monde du travail et à ses Ressources Humaines, alors ce mail vous concerne. En effet, la SMART BASE RH organise sa 1ère conférence sur le thème « Choisir la confiance est rationnel : la qualité relationnelle booste les RH ! » qui sera donnée par Fabien ÉON, médiateur, formateur et auteur. Date : mardi 5 avril 2022 à 18h15 Lieu : Le HQ – 1 impasse du palais, 37000 Tours Entrée gratuite – contribution libre Pour participer, il suffit de vous inscrire en remplissant, avant le lundi 4 avril 2022 à 20h, le formulaire Google Forms : [[https://forms.gle/cYmAcvnngAwLj12VA](https://forms.gle/cYmAcvnngAwLj12VA)](https://forms.gle/cYmAcvnngAwLj12VA) Le conflit interpersonnel en entreprise, par son impact sur la qualité relationnelle globale, est de nature à dégrader la performance au travail. Quels sont les leviers susceptibles de dénouer une telle situation et surtout… de la prévenir ? Fabien Éon est médiateur professionnel, formateur, auteur de plusieurs ouvrages sur le thème de la confiance. Son travail, au-delà de la résolution de conflits entre les personnes, consiste aussi à transmettre. En effet, si la qualité des relations, la confiance, la motivation, l’entente interpersonnelle, sont une affaire de rationalité et non de bons sentiments, c’est également une question d’apprentissage. Ainsi, à partir d’exemples concrets de la vie en entreprise mais aussi en faisant appel à des témoignages issus de l’assistance, Fabien Eon proposera une approche didactique permettant de mettre en œuvre de nouveaux modes relationnels autour de la notion de confiance.

