Conférence: Le hameau de port de Socoa l’art de construire un lieu Ciboure, jeudi 11 avril 2024.

Conférence: Le hameau de port de Socoa l’art de construire un lieu Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Par Caroline Mazel, Architecte DPLG et enseignante à l’ENSAP Bordeaux

Dans un contexte patrimonialement sensible, l’architecte bayonnais Jean-Raphaël Hébrard livre en 1970 la résidence du Hameau de Port Socoa à Ciboure. En exploitant la topographie étagée et sur la base d’une écriture architecturale qui articule modernité et tradition, il transforme ce site en un lieu remarquable, constitutif de l’identité du quartier. Par son travail sur les points de vue, l’intimité, l’urbanité, il fait de cette opération un modèle incarnant les réflexions de l’époque sur l’habitat groupé et sur une approche plus respectueuse de l’aménagement du littoral.

Entrée libre .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 18:30:00

fin : 2024-04-11 19:30:00

CIAP Les Récollets Errekoletoak –

Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine ciboure@otpaysbasque.com

