Conférence « Le gué d’Aynard entre dans l’histoire » Bonnay, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Bonnay.

Conférence « Le gué d’Aynard entre dans l’histoire » 2021-07-23 – 2021-07-23 Rue du Doyenné Doyenné Saint-Hippolyte

Bonnay Saône-et-Loire Bonnay

EUR 0 0 Cette conférence-causerie, donnée par Jacques Lechat, historien amateur, tente d’éclairer le contexte social et politique du 12ème siècle, à l’occasion de la parution des 2 tomes de son roman, dont l’action commence au gué d’Aynard et Saint-Hippolyte et se poursuit à Uxelles, Brancion, Cluny, Berzé, Tournus, puis en Espagne.

En cas d’intempéries : repli à la salle communale du Bourg de Bonnay.

Résumé : »Qui étaient les femmes et les hommes qui ont construit toutes ces belles églises romanes dans le Clunisois ? Comment vivaient-ils, d’où venaient-ils et quel rôle jouaient l’abbaye de Cluny et les seigneurs d’Uxelles et de Brancion dans leur quotidien ? Au travers de ses deux premiers romans historiques, Jacques Lechat a cherché à faire découvrir à ses lecteurs, cette période très particulière du Moyen-Âge que certains ont appelé « la petite renaissance ».

Au cours de la conférence, il souhaite partager avec les admirateurs de Saint-Hippolyte, le fruit des recherches qui lui ont permis de mieux comprendre le cadre de la vie au tout début du douzième siècle, de son héros imaginaire, Pierrick le forgeron installé à Aynard, petit village appartenant au prieuré de Cluny.

Le gué d’Aynard sur la Guye est un lieu charmant mais aujourd’hui oublié de l’histoire.

Grâce à ce roman, Aynard redevient le passage bien connu des voyageurs, comme le Pape Pascal II en février 1107… »

Les 2 tomes du roman « Le gué d’Aynard » : « L’épée de Brancion » et « L’or de la grande église » seront en vente et dédicacés sur place.

renouveaush@orange.fr https://www.saint-hippolyte-71.org/

