[CONFÉRENCE] Le Grand Hôtel de Cabourg, 5 mai 2022

[CONFÉRENCE] Le Grand Hôtel de Cabourg

2022-05-05 17:00:00 – 2022-05-05

Ce magnifique bâtiment vous a toujours fasciné et vous souhaitez en savoir plus sur son histoire et son utilisation au fil des siècles ? Ne cherchez plus, Françoise Dutour vous dévoile tous ses secrets !

