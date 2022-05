Conférence – Le goût du risque à l’adolescence

2022-06-24 – 2022-06-24 EUR L’association Vacances Nature fête ses 30 ans ! A cette occasion les organisateurs ont mis les petits plats dans les grands et vous attendent nombreux autour d’un programme varié réparti sur 3 journées.

Le vendredi 24 juin , c’est une conférence qui vous sera proposée sur le thème “Le goût du risque à l’adolescence”. Le Docteur Xavier Pommereau, psychiatre spécialiste de l’adolescence en difficulté et auteur de plusieurs ouvrages, vous apportera quelques clés pour tenter de répondre à ses interrogations. L’association Vacances Nature fête ses 30 ans ! A cette occasion les organisateurs ont mis les petits plats dans les grands et vous attendent nombreux autour d’un programme varié réparti sur 3 journées.

