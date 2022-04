CONFÉRENCE : ” LE GENRE MIS À NU. MILITANTISME ET NUDITÉ AU XXE SIÈCLE. ” Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

CONFÉRENCE : ” LE GENRE MIS À NU. MILITANTISME ET NUDITÉ AU XXE SIÈCLE. ” Le Mans, 24 mai 2022, Le Mans. CONFÉRENCE : ” LE GENRE MIS À NU. MILITANTISME ET NUDITÉ AU XXE SIÈCLE. ” La Fonderie 2 rue de la Fonderie Le Mans

2022-05-24 18:30:00 – 2022-05-24 La Fonderie 2 rue de la Fonderie

Le Mans Sarthe Conférence : ” Le genre mis à nu. Militantisme et nudité au XXe siècle. ” Dans le cadre de l’événement En mai fais ce qu’il te plaît du 3 au 25 mai 2022. Avec Sylvain Villaret, historien, enseignant-chercheur Le Mans Université, Laboratoire Temps Monde Société TEMOS – UMR CNRS 9016. Notre propos portera sur l’usage de la nudité à des fins militantes au XXe siècle. Qu’elle relève des mouvements naturistes, écologistes, féministes avec les Femen, ou encore de démarches artistiques comme dans le cas de l’actionnisme viennois, la nudité devient l’écran où se projette un message destiné à faire changer «l’ordre du monde». Mardi 24 mai à 18h30

La Fonderie, 2 rue de la Fonderie, Le Mans

Entrée libre sans réservation + La librairie Thuard proposera une sélection d’ouvrages. egalite-femmes-hommes@univ-lemans.fr http://univ-lemans.fr/ Conférence : ” Le genre mis à nu. Militantisme et nudité au XXe siècle. ” Dans le cadre de l’événement En mai fais ce qu’il te plaît du 3 au 25 mai 2022. Avec Sylvain Villaret, historien, enseignant-chercheur Le Mans Université, Laboratoire Temps Monde Société TEMOS – UMR CNRS 9016. Notre propos portera sur l’usage de la nudité à des fins militantes au XXe siècle. Qu’elle relève des mouvements naturistes, écologistes, féministes avec les Femen, ou encore de démarches artistiques comme dans le cas de l’actionnisme viennois, la nudité devient l’écran où se projette un message destiné à faire changer «l’ordre du monde». Mardi 24 mai à 18h30

La Fonderie, 2 rue de la Fonderie, Le Mans

Entrée libre sans réservation + La librairie Thuard proposera une sélection d’ouvrages. La Fonderie 2 rue de la Fonderie Le Mans

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse La Fonderie 2 rue de la Fonderie Ville Le Mans lieuville La Fonderie 2 rue de la Fonderie Le Mans Departement Sarthe

Le Mans Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/

CONFÉRENCE : ” LE GENRE MIS À NU. MILITANTISME ET NUDITÉ AU XXE SIÈCLE. ” Le Mans 2022-05-24 was last modified: by CONFÉRENCE : ” LE GENRE MIS À NU. MILITANTISME ET NUDITÉ AU XXE SIÈCLE. ” Le Mans Le Mans 24 mai 2022 le mans sarthe

Le Mans Sarthe