Conférence « Le génie de l’intuition » par Hesna Cailliau Cinéma l’Ambiance (Mairie) Blonville-sur-Mer, vendredi 3 mai 2024.

Conférence « Le génie de l’intuition » par Hesna Cailliau Cinéma l’Ambiance (Mairie) Blonville-sur-Mer Calvados

La ville de Bénerville-sur-Mer propose une conférence de Hesna Cailliau dans la salle de cinéma de Blonville-sur-Mer.

Le génie de l’intuition « qui voit l’invisible est capable de l’impossible »

Dans un monde de mutation sans précédent, soyons intelligents autrement. Il s’agit désormais moins de résoudre des problèmes qu’inventer des possibles. Pour cela faisons davantage confiance à notre intuition qu’à notre raison, bonne servante mais mauvaise maîtresse. Pour tous les grands savants, sages et artistes de l’humanité, l’intuition est l’intelligence supérieure, notre troisième œil, notre sixième sens, source de créativité inépuisable, capable de percevoir dans l’invisible les signaux faibles annonciateurs du futur.

BIOGRAPHIE d’Hesna Cailliau :

De père turc et de mère danoise, française par mariage.

Diplômée de Sciences-Po Paris et de sociologie à Nanterre.

Universitaire, écrivaine, conférencière et consultante internationale sur les différences culturelles et sur l’intuition auprès des entreprises et divers organismes de formation (Apm, Germe, FCE CJD, Cera, Key people…).

Nombreux voyages professionnels au Proche et Extrême-Orient.

Livres parus :

« L’esprit des religions, connaître les religions pour mieux comprendre les hommes » Milan 2002

» Le Paradoxe du poisson rouge, une voie chinoise pour réussir » Saint Simon 2015

« Les bâtisseurs du futur, le monde que vous attendez est déjà là « Saint Simon 2019

« 7 religions, une clé pour comprendre le monde » Privat 2021. Cet ouvrage a donné lieu à une conférence passionnante d’Hesna aux Franciscaines de Deauville, le 23 décembre 2021, suivie par plus de 200 personnes.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03 17:45:00

fin : 2024-05-03

Cinéma l’Ambiance (Mairie) 1 Rue de Lassay

Blonville-sur-Mer 14910 Calvados Normandie benerville.mairie@wanadoo.fr

