CONFERENCE LE FLOTTAGE DU BOIS EN LORRAINE Saint-Sauveur Saint-Sauveur Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Saint-Sauveur

CONFERENCE LE FLOTTAGE DU BOIS EN LORRAINE Saint-Sauveur, 15 mai 2022, Saint-Sauveur. CONFERENCE LE FLOTTAGE DU BOIS EN LORRAINE Lieu-dit Norroy – Maison de la forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur

2022-05-15 15:00:00 15:00:00 – 2022-05-15 16:30:00 16:30:00 Lieu-dit Norroy – Maison de la forêt 201 Route de Machet

Saint-Sauveur Meurthe-et-Moselle Saint-Sauveur Au XVIIIe et XIXe siècles, focus sur la Sarre, véritable voie de communication des produits issus de la forêt. Par Roland Kleine. Dimanche 15 mai à 15h.

Tout public, gratuit. Sur inscription 03 83 71 23 25 ou maisondelaforet@ccvp.fr maisondelaforet@ccvp.fr +33 3 83 71 23 25 http://maisondelaforet-piemontvosgien.com/ Tourisme Lunévillois

Lieu-dit Norroy – Maison de la forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur

dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Saint-Sauveur Autres Lieu Saint-Sauveur Adresse Lieu-dit Norroy - Maison de la forêt 201 Route de Machet Ville Saint-Sauveur lieuville Lieu-dit Norroy - Maison de la forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur Departement Meurthe-et-Moselle

CONFERENCE LE FLOTTAGE DU BOIS EN LORRAINE Saint-Sauveur 2022-05-15 was last modified: by CONFERENCE LE FLOTTAGE DU BOIS EN LORRAINE Saint-Sauveur Saint-Sauveur 15 mai 2022 Meurthe-et-Moselle Saint-Sauveur

Saint-Sauveur Meurthe-et-Moselle