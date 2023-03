Conférence « Le feu et la couleur: faïences de Charolles, des émaux blancs décorés aux glaçures colorées » Salle polyvalente de Génelard, 21 mars 2023, Génelard Génelard.

Conférence « Le feu et la couleur: faïences de Charolles, des émaux blancs décorés aux glaçures colorées »

2023-03-21 – 2023-03-21

EUR Cette conférence explore divers aspects de l’art souvent méconnu de la céramique, en prenant l’exemple des faïences. Elle est en grande partie consacrée aux faïences artistiques qui ont été produites à la faïencerie de Charolles de 1844 à la fin des années 1980 (périodes post-Molin).

Les émaux et surtout les pigments, ainsi que les savoir-faire de leur mise en œuvre, seront présentés avec le regard scientifique d’aujourd’hui. La découverte portera par exemple sur les très anciennes pratiques que sont le rouge de cuivre et les lustres. Remises à la mode pour ajouter brillance et irisations à la couleur des céramiques contemporaines, elles relèvent en fait des nanotechnologies. Le rôle crucial des fours (température et atmosphère de cuisson) sera également expliqué dans le processus d’obtention de la couleur et des effets de lumière.

Elisabeth Bardez est professeur honoraire des universités au Conservatoire national des arts et métiers et docteur ès sciences de l’Université Pierre et Marie Curie de Paris. Depuis sa cessation d’activité professionnelle, elle présente régulièrement des conférences et participe à la rédaction d’ouvrages et d’articles à caractère scientifique.

