Saint-Quentin Aisne La Société académique vous invite à découvrir l’histoire du fameux peloton du 87ème (1895/1899) lors d’une conférence proposée par Christophe LAGRANGE le vendredi 18 mars à 18 heures en l’hôtel de la société au 9 rue Villebois-Mareuil à Saint-Quentin.

