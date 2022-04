CONFÉRENCE ‘LE DRUIDISME D’HIER ET D’AUJOURD’HUI’ Baccarat Baccarat Catégories d’évènement: Baccarat

Baccarat Meurthe-et-Moselle Le druidisme d’hier et d’aujourd’hui nous permettra de remonter le temps et de renouer avec nos racines spirituelles. Personnage très important et respecté dans les temps anciens, le druide étaient un véritable gardien de connaissances tenues secrètes. Pierre Etienne, lui-même druide contemporain, lèvera un peu le voile sur des pratiques et des valeurs dont le monde a particulièrement besoin : fraternité, respect de la nature, tolérance et sens de la responsabilité. +33 3 83 76 35 35 http://www.ville-baccarat.com/ Hôtel de Ville 2 rue Adrien Michaut Baccarat

