Visio-conférence, le mardi 8 mars à 10:00

L’association Voix de Nanas vous propose une visioconférence sur le thème du droit au séjour des femmes d’origine étrangère victimes de violences conjugales. Cette conférence sera l’occasion de mieux comprendre les enjeux liés à cette question d’actualité, avec la participation de Madame Frédérique Le Doujet-Thomas, Maître de conférence à l’Université de Lille.

Dans le cadre de la Journée internationale des droits des Femmes

2022-03-08T10:00:00 2022-03-08T12:00:00

