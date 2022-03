Conférence : Le drame de “La Jalousie” Saint-Gaultier, 24 mars 2022, Saint-Gaultier.

Conférence : Le drame de “La Jalousie” Saint-Gaultier

2022-03-24 18:30:00 18:30:00 – 2022-03-24

Saint-Gaultier Indre Saint-Gaultier Indre

« La Jalousie » est un lieu-dit de Brion, aujourd’hui en bordure de l’autoroute A20, où s’élevait jadis une ferme-auberge qui fut le théâtre d’une mystérieuse tragédie dans la nuit du 28 au 29 Floréal de l’an IV (les 17 et 18 mai 1796). Six personnes de la famille de Louis Lenoir, plus leur servante, sont mortes égorgées et l’on n’a jamais retrouvé la trace des assassins,

Jean-François Donny viendra animer une conférence : « Le drame de la Jalousie ».

+33 2 54 47 04 09 https://sehcsg.over-blog.com/

« La Jalousie » est un lieu-dit de Brion, aujourd’hui en bordure de l’autoroute A20, où s’élevait jadis une ferme-auberge qui fut le théâtre d’une mystérieuse tragédie dans la nuit du 28 au 29 Floréal de l’an IV (les 17 et 18 mai 1796). Six personnes de la famille de Louis Lenoir, plus leur servante, sont mortes égorgées et l’on n’a jamais retrouvé la trace des assassins,

®sociétéd’Etudehistoriquescantondesaint-gaultier

Saint-Gaultier

dernière mise à jour : 2022-10-16 par