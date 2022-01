Conférence : Le diagnostic pré-natal : quels enjeux ? Comment accompagner ? Église Notre-Dame de l’Arche d’Alliance Paris Catégorie d’évènement: Paris

Conférence : Le diagnostic pré-natal : quels enjeux ? Comment accompagner ?

le lundi 27 mai 2019 à 20:30

Le diagnostic pré-natal : quels enjeux ? Comment accompagner ? L’image joyeuse et paisible de Marie et Elisabeth, deux femmes attendant un bébé, que nous contemplons dans notre église était celle habituelle de toute mère attendant un enfant jusque vers les années 1980. Certes il y avait parfois des drames au moment de l’accouchement, mais le plus souvent la grossesse était une période paisible, dans une atmosphère secrète, un peu mystérieuse pendant laquelle se nouait entre la maman et son bébé un véritable dialogue. Le diagnostic pré-natal est venu transformer ce tableau. Il repose sur l’imagerie médicale et les tests génétiques. Il conduit parfois à la découverte d’anomalie chez le bébé. Un traumatisme pour les couples, un enjeu pour la société. À l’heure de la révision de la loi bioéthique, comment aborder cette question douloureuse ? Intervenants : Vincent GUIBERT, curé de la paroisse, Mme Marie-Anne CHÉRON, institut Lejeune, paroissienne, Pr Madeleine LABRUNE, radiologue, paroissienne, Dr Marie-Laure MOUTARD, neuropédiatre, paroissienne de St Pierre du Gros-Caillou, Mme Marie DUPONT, association Agapa, 47 rue de la Procession

2019-05-27T20:30:00 2019-05-27T22:00:00

