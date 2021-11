Prigonrieux Prigonrieux Dordogne, Prigonrieux Conférence : le dessin dans l’art contemporain Prigonrieux Prigonrieux Catégories d’évènement: Dordogne

Conférence : le dessin dans l'art contemporain
Rue Jacques Prévert Médiathèque
Prigonrieux

2021-11-30 20:30:00

Dordogne

Conférence avec L'association LES RIVES DE L'ART "le dessin dans l'art contemporain" par Christian Pallatier (historien d'art, commissaire indépendant, directeur de connaissance de l'art contemporain).

Rue Jacques Prévert Médiathèque
Prigonrieux

