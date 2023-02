Conférence : « Le déchiffrement du méroïtique la langue oubliée des pharaons noirs » par Claude Rilly Figeac Catégories d’Évènement: Figeac

Lot

Conférence : « Le déchiffrement du méroïtique la langue oubliée des pharaons noirs » par Claude Rilly, 11 février 2022, Figeac . Conférence : « Le déchiffrement du méroïtique la langue oubliée des pharaons noirs » par Claude Rilly auditorium de musique Figeac Lot

2022-02-11 18:00:00 18:00:00 – 2022-02-11 Figeac

Lot EUR Directeur de Recherche au CNRS, Claude Rilly est professeur à l’École Pratique des Hautes études.

Docteur en égyptologie et linguistique, Directeur des fouilles archéologiques françaises de Sedeinga (Nubie soudanaise), Membre du bureau directeur de la Société internationale des Études nubiennes, Ex-directeur de la Section française de la Direction des Antiquités du Soudan (Khartoum). Le bicentenaire de l’exploit de Champollion, que nous fêtons cette année, ne doit pas faire oublier que bien d’autres langues anciennes attendent encore leur déchiffrement. Parmi elle, une sœur africaine de l’égyptien ancien, le méroïtique, parlé et écrit au Soudan dans l’antiquité, résiste toujours à une traduction complète. Toutefois des avancées majeures ont été réalisées ces dernières années vers la compréhension de ces textes rédigés dans deux écritures adaptées des signes égyptiens. La conférence présentera ces récents progrès et détaillera les obstacles qui se dressent encore sur le chemin ardu du déchiffrement. pass sanitaire obligatoire @Claude Rilly/Amc Figeac

Figeac

dernière mise à jour : 2022-02-04 par

Détails Catégories d’Évènement: Figeac, Lot Autres Lieu Figeac Adresse auditorium de musique Figeac Lot Ville Figeac lieuville Figeac Departement Lot

Figeac Figeac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/figeac /

Conférence : « Le déchiffrement du méroïtique la langue oubliée des pharaons noirs » par Claude Rilly 2022-02-11 was last modified: by Conférence : « Le déchiffrement du méroïtique la langue oubliée des pharaons noirs » par Claude Rilly Figeac 11 février 2022 auditorium de musique Figeac Lot Figeac Lot

Figeac Lot