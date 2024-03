Conférence – Le Croisic et la conchyliculture 58 avenue Henri Bertho La baule escoublac, mardi 2 avril 2024.

Conférence – Le Croisic et la conchyliculture Le Croisic, premier centre d’élevage de la coque de France et site très important au niveau national pour l’élevage de la palourde, a connu une période de grande transition passant pratiquement du… Mardi 2 avril, 18h00 58 avenue Henri Bertho Entrée libre: 0

Le Croisic, premier centre d’élevage de la coque de France et site très important au niveau national pour l’élevage de la palourde, a connu une période de grande transition passant pratiquement du travail à la fourche, à la mécanisation. Les manuels de la conchyliculture sont devenus des « maraîchers de la mer » !!

Organisée par le Relais Culturel.

Entrée libre.

