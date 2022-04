Conférence, le Comte Géraud, figure emblamatique de notre patrimoine local Saint-Cirgues, 7 mai 2022, Saint-Cirgues.

Conférence, le Comte Géraud, figure emblamatique de notre patrimoine local Saint-Cirgues

2022-05-07 15:00:00 15:00:00 – 2022-05-07 17:30:00 17:30:00

Saint-Cirgues Lot Saint-Cirgues

15h devant l’église accueil du conférencier Monsieur Lucien Gerbeau historien local des environs de saint-Mamet et découverte dans l’église de la statue de Saint Géraud et de l’exposition qui lui est consacrée

15h30 au Mille Club conférence

organisation politique et géographique du territoire à l’époque de Saint-Géraud

origines familiales et sociales de St Géraud

fondation de l’abbaye d’Aurillac et son rayonnement

présentation du livre de Mr Gerbeau, question, dédicace

verre de l’amitié

L’association socio-culturelle de Saint-Cirgues vous convie à une conférence sur le thème de la figure emblématique du Comte Géraud.

sur réservation

+33 6 01 75 85 32

Saint-Cirgues

