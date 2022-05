CONFÉRENCE : LE COMPOST THÉORIE ET PRATIQUE CHEZ EMPLETTES ET PIPELETTES À MAISDON SUR SÈVRE Maisdon-sur-Sèvre Maisdon-sur-Sèvre Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

2022-06-15 17:30:00 – 2022-06-15 19:00:00

Maisdon-sur-Sèvre Loire-Atlantique Maisdon-sur-Sèvre Vous avez toujours rêver de tout savoir sur le compost sans oser le demander? venez apprendre le compostage avec Gwennhaëlle guide compostrice. Conférence gratuite sur réservation. Le compost de la théorie à la pratique avec OK Compost coucou@okcompost.fr Vous avez toujours rêver de tout savoir sur le compost sans oser le demander? venez apprendre le compostage avec Gwennhaëlle guide compostrice. Conférence gratuite sur réservation. Maisdon-sur-Sèvre

