Vesoul Vesoul 70000, Vesoul Conférence: le comportement et la sexualité des animaux Vesoul Vesoul Catégories d’évènement: 70000

Vesoul

Conférence: le comportement et la sexualité des animaux Vesoul, 18 novembre 2021, Vesoul. Conférence: le comportement et la sexualité des animaux route de Saint-Loup Espace 70, entrée 5A Vesoul

2021-11-18 – 2021-11-18 route de Saint-Loup Espace 70, entrée 5A

Vesoul 70000 EUR Au cours d’une conférence amusante et déconcertante, le conservateur en sciences de la Terre Thierry Malvesy se penchera sur l’animalité de l’Homme en comparaison avec différents comportements d’animaux. +33 3 84 76 54 66 http://universite-ouverte.univ-fcomte.fr/ Au cours d’une conférence amusante et déconcertante, le conservateur en sciences de la Terre Thierry Malvesy se penchera sur l’animalité de l’Homme en comparaison avec différents comportements d’animaux. route de Saint-Loup Espace 70, entrée 5A Vesoul

dernière mise à jour : 2021-10-27 par

Détails Catégories d’évènement: 70000, Vesoul Autres Lieu Vesoul Adresse route de Saint-Loup Espace 70, entrée 5A Ville Vesoul lieuville route de Saint-Loup Espace 70, entrée 5A Vesoul