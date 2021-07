Pleaux Pleaux Cantal, Pleaux Conférence : le compagnonnage Pleaux Pleaux Catégories d’évènement: Cantal

Pleaux

Conférence : le compagnonnage Pleaux, 29 juillet 2021, Pleaux. Conférence : le compagnonnage 2021-07-29 18:00:00 18:00:00 – 2021-07-29 20:00:00 20:00:00 Salle du Temps libre Rue des Moulergues

Pleaux Cantal Pleaux Cantal L’Association des Amis de la Xaintrie Cantalienne (AAXC) présente une conférence de Jean-Claude Roubertou sur cette institution multiséculaire qu’est le Compagnonnage, patrimoine culturel immatériel de l’humanité. +33 4 71 40 41 18 http://aaxc.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-24 par Office de Tourisme du Pays de Salers

Détails Catégories d’évènement: Cantal, Pleaux Autres Lieu Pleaux Adresse Salle du Temps libre Rue des Moulergues Ville Pleaux lieuville 45.13553#2.22956