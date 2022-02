Conférence – Le commerce équitable : pilier de l’éthique dans l’alimentation Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Conférence – Le commerce équitable : pilier de l'éthique dans l'alimentation

Paris Expo Porte de Versailles, le jeudi 3 mars à 14:30

### Le commerce équitable : pilier de l’éthique dans l’alimentation -**Jean-Luc CAQUINEAU**, Producteur de légumineuses et Président de l’Organisation de Producteurs Légumes CAVAC -**Thibault RENAUDIN**, Responsable projet développement filières éthiques – Léa Nature -**Caroline GILG**, Responsable communication de marque – Léa Nature

Entrée libre

