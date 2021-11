Lussac-les-Châteaux La Sabline - Médiathèque Lussac-les-Châteaux, Vienne Conférence – Le Code Noir par Jean-Marie Augustin La Sabline – Médiathèque Lussac-les-Châteaux Catégories d’évènement: Lussac-les-Châteaux

Vienne

La Sabline – Médiathèque, le jeudi 9 décembre à 18:30

L’ordonnance de mars 1685 sur les esclaves des îles de l’Amérique, rédigée dans l’entourage de Colbert et promulguée par Louis XIV, a été qualifiée par le philosophe Louis Sala-Molins de « texte juridique le plus monstrueux qu’aient produit les Temps modernes ». La monstruosité de l’esclavage est indéniable. L’objectif est cependant d’analyser le Code noir, non pas seulement sur la base d’une lecture philosophique et morale, mais sur celle d’un raisonnement juridique et historique.

gratuit / Sur inscription

Adultes / Gratuit / Réservation au 05 49 83 39 81. En partenariat avec les Passeurs de Mémoire du Lussacois.

2021-12-09T18:30:00 2021-12-09T20:30:00

