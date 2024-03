Conférence Le Ciron, rivière de châteaux Pujols-sur-Ciron, vendredi 15 mars 2024.

Le Ciron est un affluent rive gauche de la Garonne. Il prend sa source dans le département des Landes, fait une incursion en Lot­-et-­Garonne puis poursuit son cours en Gironde sur de près de 100 km.

Outre un paysage particulier, le Ciron a été de tout temps un lieu privilégié par les hommes. Si les villages sont nombreux sur son bassin, on dénombre beaucoup de châteaux bâtis sur ses rives, certains les pieds dans l’eau comme Cazeneuve, certains d’exception tel Villandraut édifié pour le Pape Clément V. Je vous propose une découverte de ces sites, tant dans

leur architecture que dans l’histoire et la découverte des familles qui en étaient les seigneurs.

Jean­Luc Harribey , historien de l’architecture, fondateur de l’Association Adichats qui a pour objet l’animation et la remise en valeur du patrimoine de Guyenne et Gascogne. 3 3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 20:30:00

fin : 2024-03-15

Foyer rural

Pujols-sur-Ciron 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine

