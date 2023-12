Conférence « le chien sourd, ce compagnon incompris », suivi d’un témoignage « moi Sourd avec mon chat sourd » Bibliothèque André Malraux Paris, 3 février 2024, Paris.

Le samedi 03 février 2024

de 15h00 à 18h00

.Public adultes. gratuit

Réservation au 01 45 44 53 85 ou à bibliotheque.andre-malraux@paris.fr

À la bibliothèque André Malraux, venez écouter la conférence de Sophie Savel, chercheuse au CNRS sur le chien sourd, puis le témoignage de Kamel Ben Kahia, sourd sur son chat sourd, et échanger avec ces intervenants. De belles découvertes !

Cette rencontre prendra la forme

d’une présentation du chien sourd par Sophie Savel, chercheuse au CNRS.

Puis Kamel Ben Kahia témoignera sur

son vécu avec son chat sourd, Raoul.

Chacune de ces interventions sera suivie d’un

débat où vous aurez l’opportunité d’échanger avec les intervenants.

Le chien sourd, ce

compagnon incompris…

Sophie Savel, chercheuse au CNRS – Aussi surprenant que cela

puisse paraître, il y a au moins 250 000 chiens sourds rien qu’en France. Ces

chiens sourds souffrent d’un nombre important d’idées reçues stigmatisantes,

aux conséquences graves (euthanasie, privation d’autonomie ou espace ou

activités, utilisation d’outils inconfortables…) bien qu’elles soient

complètement infondées.

Cette conférence débutera par une

brève présentation des différentes formes que prend la surdité chez le chien et

de son dépistage. Ensuite une série de « mythes » circulant dans les médias

depuis au moins 20 ans sur le chien sourd seront abordés, et pourquoi et à quel

point ils sont infondés, ainsi que le résultat de 5 ans d’échanges quotidiens

avec plusieurs centaines d’adoptants ou éducateurs de chiens sourds (ou même

sourds et aveugles/malvoyants) de 17 pays.

Cette présentation sera ponctuée de

vidéos montrant des chiens sourds (ou sourds et aveugles) menant leur belle vie

épanouie de chien avec leurs humains, entendants ou sourds, n’ayant pas écouté

les idées reçues.

Un chat sourd…

Kamel Ben Kahia, professeur de langue des signes et instagrameur très suivi sur les réseaux sociaux, témoignera

sur sa vie de sourd avec son chat sourd, Raoul.

De belles découvertes en perspective

!

Deux interprètes LSF / Français

seront présents à cet évènement. La conférence aura lieu en salle Molière, au

rez-de-chaussée de la bibliothèque.

Venez nombreux !

Cliquez ici pour la vidéo de

présentation en LSF !

Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris

Contact : https://www.facebook.com/bibliopi/ +33145445385 bibliotheque.andre-malraux@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme

Savel et Ben Kahia Conférence