2022-07-06 – 2022-07-06

Conférence animée par Renée Mabin sur le chemin des peintres de la Côte d’Émeraude.

« Les tableaux nous permettent un échange de visions, un dialogue entre le passé et le présent, l’art et la nature, dans les variations de lumière et de couleurs de la Côte d’Émeraude. » Renée Mabin, spécialiste de l’école de Pont-Aven et auteure d’une thèse sur le peintre surréaliste Yves Tanguy.

