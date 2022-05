Conférence : Le chemin avec Marie-Madeleine Martigues, 15 mai 2022, Martigues.

Eglise Sainte Marie-Madeleine 1 place Rouget de l'Isle Martigues

2022-05-15 20:30:00

Martigues Bouches-du-Rhône

Selon la Tradition, Marie Madeleine fuyant la Palestine serait arrivée aux Saintes-Maries-de-la-Mer et aurait fini ses jours à Saint Maximin-la-sainte-Baume dans le Var. On suppose donc qu’elle serait passée par Martigues.



L’inauguration de ce chemin aura lieu le 12 mai aux Saintes et les marcheurs arriveront dimanche 15 mai à Martigues vers 17h. La Paroisse les accueillera en présence de Mgr Dufour, archevêque.



Une conférence aura lieu le soir même en présence de Pascale Léger, écrivaine, auteur d’un livre sur Marie-Madeleine.

Une conférence proposé par la Paroisse de Martigues pour accueillir les pèlerins qui arrivent depuis les Saintes-Marie-de-la-Mer.

accueilparoisse.m@gmail.com +33 4 42 42 10 65 http://paroissedemartigues.over-blog.com/

Eglise Sainte Marie-Madeleine 1 place Rouget de l’Isle Martigues

