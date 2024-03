CONFÉRENCE: LE CHÂTEAU DE BRIORD Salle de la Birochère Pornic, mercredi 20 mars 2024.

Conférence animée par Jean-François Caraes. Le château de Briord, à Port-Saint-Père, a très tôt accroché la curiosité de Jean-François Caraës. Ce conservateur du patrimoine, aujourd’hui à la retraite, lui a consacré un livre.

Le château de Briord, belle demeure de style classique et aux proportions élégantes située en pays de Retz, a gagné sa réputation de plus belle folie nantaise . Sa qualité architecturale et son intégration dans un environnement paysager exceptionnel ont permis sa protection au titre des monuments historiques. Au-delà de l’histoire de ses propriétaires, il faut aussi y rechercher les clés de lecture pour comprendre un bâtiment de la fin du XVIIIe siècle, largement transformé par la suite, ce qui en fait un édifice complexe au-delà des apparences mais qui a conservé une grande harmonie d’ensemble. Folie nantaise, mais aussi folie de Nantais, Briord est un lieu excentrique où des personnages originaux ont laissé vagabonder leur imagination, en y inscrivant leur propre histoire dans la pierre ou le végétal, en se laissant entraîner dans de folles tentatives industrielles, agricoles, politiques, religieuses. .

Début : 2024-03-20 19:00:00

fin : 2024-03-20 19:00:00

Salle de la Birochère 87 T rue Pierre Fleury

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire asso.pornic.histoire@gmail.com

