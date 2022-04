Conférence : Le charbonnier, une longue histoire Lembach Lembach Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Lembach

Conférence : Le charbonnier, une longue histoire Lembach, 30 juillet 2022, Lembach. Conférence : Le charbonnier, une longue histoire Lembach

2022-07-30 20:30:00 – 2022-07-30

Lembach Bas-Rhin Lembach Dans le cadre de la semaine des charbonniers, assistez à cette conférence donnée par Charles Schlosser. À l’issue de la conférence, visite nocturne aux meules de charbons. [SEMAINE DES CHARBONNIERS] Assistez à cette conférence donnée par Charles Schlosser. À l’issue de la conférence, visite nocturne aux meules de charbons. +33 3 88 94 43 16 Dans le cadre de la semaine des charbonniers, assistez à cette conférence donnée par Charles Schlosser. À l’issue de la conférence, visite nocturne aux meules de charbons. Lembach

dernière mise à jour : 2022-04-09 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Lembach Autres Lieu Lembach Adresse Ville Lembach lieuville Lembach Departement Bas-Rhin

Lembach Lembach Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lembach/

Conférence : Le charbonnier, une longue histoire Lembach 2022-07-30 was last modified: by Conférence : Le charbonnier, une longue histoire Lembach Lembach 30 juillet 2022 Bas-Rhin Lembach

Lembach Bas-Rhin