CONFÉRENCE « LE CHANTIER DE CONSTRUCTION, LES DÉCORS ET LA PARTICULARITÉ DE L’ENCEINTE DU MANS »

2022-06-18 – 2022-06-18 Dans le cadre de l’exposition « Au pied du mur », Martial Monteil, professeur d’archéologie romaine à l’Université de Nantes et Hugo Meunier, archéologue responsable d’opération du Service municipal d’archéologie de la ville de Laval, présenteront le chantier de construction de l’enceinte et ses spécificités lors d’une conférence au musée Jean-Claude-Boulard – Carré Plantagenêt.

À l’auditorium du musée Jean-Claude-Boulard – Carré Plantagenêt

Sur inscription dans la limite des places disponibles

Sur inscription dans la limite des places disponibles

