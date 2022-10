Conférence : Le changement climatique, quels impacts sur l’eau douce ? Carhaix-Plouguer Carhaix-Plouguer Catégories d’évènement: Carhaix-Plouguer

Conférence : Le changement climatique, quels impacts sur l’eau douce ? Carhaix-Plouguer, 28 octobre 2022, Carhaix-Plouguer. Conférence : Le changement climatique, quels impacts sur l’eau douce ?

Finistre Carhaix-Plouguer Conférence-débat avec concert et exposition.

Cette conférence est la dernière d’un cycle itinérant sur le changement climatique.

Ouvert à tous.

