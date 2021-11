Yzeure Yzeure Allier, Yzeure Conférence : le changement climatique et nos arbres Yzeure Yzeure Catégories d’évènement: Allier

Conférence : le changement climatique et nos arbres Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure

2021-12-08 18:30:00 – 2021-12-08 20:30:00

Yzeure Allier Yzeure Allier L’impact du changement climatique sur la forêt, la régénération des forêts, le label chêne de l’Allier, l’adaptation de l’Arboretum de Balaine, http://www.ville-yzeure.com/ Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure

