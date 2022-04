Conférence Le Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon Catégories d’évènement: Haute-Loire

2022-07-28 18:30:00

Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire “Vichy et les juifs en 42, le cas de la rafle du Ve’l d’Hiv” par Laurent Joly, directeur de recherche au CNRS. Le Chambon-sur-Lignon

